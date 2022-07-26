Бывшую резиденцию Януковича «Межигорье» превратят в парк

Фото: Андрей Стенин/РИА Новости

Резиденция президента Украины Виктора Януковича «Межигорье»

Государственная резиденция «Межигорье» под Киевом, которую занимал бывший президент Украины Виктор Янукович, будет реорганизована в общественный парк, заявил в эфире украинского телеканала «1+1» министр кабинета министров Украины Олег Немчинов. По его словам, правительство дало разрешение на создание такой достопримечательности и подготовило проект указа президента.

Сейчас он обрабатывается со всеми службами в офисе президента, и мы уже ждем принятия финального решения, — добавил министр.

Немчинов указал, что парк будет доступен для всех граждан, а управлять им будет Министерство экологии Украины.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины запросило заочный арест Виктора Януковича и его сына Александра по делу о незаконном захвате резиденции в «Межигорье». Их подозревают в захвате резиденции в Межигорье путём злоупотребления служебным положением. Данное уголовное дело расследуется с 2019 года. Материалы дела насчитывают более 1,5 тысяч томов.