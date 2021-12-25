Бывший президент Греции Каролос Папульяс скончался в возрасте 92 лет

Экс-президент Греции с 2005 по 2015 год Каролос Папульяс умер утром 26 декабря, сообщает Афинско-Македонское новостное агентство. Выпускник Афинского и Миланского университетов Папульяс также являлся значимым членом партии ПАСОК, дважды занимал пост министра иностранных дел и служил на должности министра обороны. Соболезнования уже предоставили действующий президент Греции Катерина Сакелларопулу и премьер-министр Кириакос Мицотакис.

С волнением и скорбью мы в последний раз приветствуем Каролоса Папульяса. Его участие в национальном Сопротивлении и в борьбе против диктатуры были определяющими в его судьбе, отражая его неизменную приверженность идеалам свободы и справедливости, которые он защищал на протяжении всей своей карьеры, — сказала президент.

Мицотакис также подчеркнул верность Папульяса таким ценностям, как свобода страны и сопротивление диктатуре, достойное исполнение своих обязанностей и высокие личностные качества усопшего.

Родина сегодня прощается с великим греком, поскольку Папульяс верно служил ей на протяжении всей жизни. Он был президентом единства, доброты, а также решимости.

Будучи подростком, экс-президент принимал участие в движении Сопротивления против нацисткой Германии. Во времена диктатуры «черных полковников» (1967 – 1974) Папульяс проводил информационную кампанию против профашистской хунты, широко применявшей политические репрессии и ухудшившей отношение с соседями Греции. После свержения режима, он был принят в партию ПАСОК, где стал одним из лидеров наряду с основателем Андреасом Папандреу.

Политик был женат на Марии Пану, с которой воспитал трех дочерей.

Ранее днём скончался другой видный борец за справедливость — архиепископ Кейптаунский и лауреат Нобелевской премии 1984 Десмонд Туту. Священник, посвятивший себя борьбе с апартеидом — политике расовой сегрегации ЮАР, — умер в возрасте 90 лет.