В бундестаге предупредили о разрушительных последствиях санкций против РФ Депутаты от «Альтернативы для Германии»: из-за нефтяного эмбарго Москва может прекратить экспорт газа в ФРГ

Фото danni_marie/flickr.com

В случае введения странами Запада нефтяного эмбарго Москва может отказаться от экспорта природного газа в ФРГ, предупредили депутаты от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в бундестаге. Этот шаг приведет к дефициту голубого топлива и чреват разрушительными экономическими последствиями для Берлина. Парламентарии, как передает RT, направили обращение правительству страны, в котором выразили свои опасения.

Представители АдГ считают, что необходимо воспрепятствовать нефтяному и газовому эмбарго, чтобы защитить граждан и бизнес. Парламентарии убеждены, что запрет ЕС на поставки энергоресурсов из России будет губителен для ФРГ.

Следствием этого [введения санкций на энергоресурсы] станет дефицит газа с разрушительными для Германии экономическими последствиями. <...> Последствия для граждан и бизнеса в Германии будут значительными и не идущими ни в какое сравнение с ожидаемым воздействием санкций, — говорится в обращении.

Депутаты от АдГ призвали правительство отказаться от санкций, вызванных конфликтом на Украине, а также от принятия соответствующих мер на уровне Евросоюза. Они также попросили кабмин предоставлять «всеобъемлющий отчет о состоянии дел». Он нужен парламентариям для того, чтобы провести оценку общеэкономических и политических последствий возможного нефтяного эмбарго.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что эмбарго Евросоюза на нефть из России не пошатнет баланс на рынке энергоресурсов. По его словам, РФ перераспределит энергоресурсы на мировом рынке — направит нефть в те страны, с рынков которых сырье уйдет в Европу.