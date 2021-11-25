Будущий канцлер Германии Шольц выступил против нового локдауна

Несмотря на резкое ухудшение эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, будущий канцлер Германии Олаф Шольц отвергает новый локдаун. При этом действующая в настоящее время и.о. канцлера Ангела Меркель высказалась за введение всеобщего карантина. Об этом сообщает Bild.
По данным издания, Шольц
Ранее сообщалось, что власти Австрии ввели с 22 ноября общенациональный локдаун из-за критической ситуации с заболеваемостью COVID-19 и загруженности больничных коек. Также Австрия начинает подготовку к введению обязательной вакцинации от COVID-19 с февраля 2022 года,