Будущий канцлер Германии Шольц выступил против нового локдауна

Несмотря на резкое ухудшение эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, будущий канцлер Германии Олаф Шольц отвергает новый локдаун. При этом действующая в настоящее время и.о. канцлера Ангела Меркель высказалась за введение всеобщего карантина. Об этом сообщает Bild.

По данным издания, Шольц считает нецелесообразным вводить всеобщую изоляцию граждан страны. При этом он готов ограничить проведение массовых мероприятий, в том числе спортивные соревнования и концерты. данная мера должна коснуться не только невакцинированых, но и привитых граждан.

Ранее сообщалось, что власти Австрии ввели с 22 ноября общенациональный локдаун из-за критической ситуации с заболеваемостью COVID-19 и загруженности больничных коек. Также Австрия начинает подготовку к введению обязательной вакцинации от COVID-19 с февраля 2022 года,