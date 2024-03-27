Британскому пиву грозит вымирание из-за глобального потепления Daily Star: ученые ищут новые сорта хмеля из-за глобального потепления

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Британские ученые работают вместе с пивоварами над выделением генов хмеля в надежде создать сорта, более устойчивые к глобальному потеплению, пишет Daily Star. По данным издания, в прошлом году было отмечено падение производства почти на 20% во многих ключевых регионах выращивания хмеля по всей Европе. Пивовары также отмечают, что за последние 10-12 лет урожай хмеля в стране «то поднимался, то падал», и поиск генов, устойчивых к засухе в условиях глобального потепления, будет исключительно важным.

Пивовары хотят пива с хорошим вкусом, поэтому им нужен хмель, чтобы придать вкус, который хотят их клиенты. Но производители больше заинтересованы в растениях, способных давать хорошие урожаи при наличии болезней и засухи, — пояснила доктор Хелен Кокертон из Кентского университета.

Ранее преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов сообщил, что употребление пива грозит мужчинам бесплодием и импотенцией. Причина заключается в наличии в напитке солей тяжелых металлов. Медик отметил, что проблемы также могут возникать и у женщин. Кроме этого, у мужской половины населения начинают активнее вырабатываться эстрогены.