Британский министр заявил о скором возвращении Бориса Джонсона к работе

https://static.news.ru/photo/884d856a-8537-11ea-96da-fa163e074e61_660.jpg Борис Джонсон Фото: Xinhua/Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон успешно восстанавливается после тяжёлых осложнений коронавирусной инфекции и скоро вернётся к работе, сообщил министр по делам Северной Ирландии Брэндон Льюис.

По словам члена кабмина, премьер придерживается всех рекомендаций врачей и медицинских экспертов.

Я с нетерпением жду возможности увидеть его снова в самом разгаре работы и в полной мере держащим всё под контролем на посту премьер-министра страны, — заявил Льюис Sky News.

Борис Джонсон выписался из госпиталя после заражения коронавирусом 12 апреля. Политик признался, что едва не умер от инфекции, и поблагодарил медработников за спасение жизни. Он до сих пор не приступил к работе, его временно заменяет министр иностранных дел Доминик Рааб. Недовольство бездействием Джонсона выразил правительственный комитет по чрезвычайным ситуациям, писал NEWS.ru.