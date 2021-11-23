Британский МИД озаботился правами геев и Навального в РФ

Доклад о положении в области прав человека в 31 стране мира опубликовал МИД Великобритании. В документе в очередной раз выражается озабоченность положением в России представителей секс-меньшинств, оппозиционера Алексея Навального и членов религиозной организации «Свидетели Иеговы» (экстремистская организация, запрещённая в России).

Доклад МИД Великобритании является промежуточным, он охватывает временные рамки с января по июнь 2021 года и затрагивает ситуацию в 31 государстве. Помимо РФ в список включены Афганистан, Белоруссия, Венесуэла, Израиль, Китай, КНДР, Пакистан, Саудовская Аравия, Сирия, Туркменистан, Узбекистан и ещё ряд государств. РФ оказалась в списке стран, «продолжающих вызывать беспокойство».

Так, в докладе говорится, что в стране продолжают подавляться основные свободы граждан и ещё больше ограничивается деятельность организаций гражданского общества, независимых СМИ и деятелей оппозиции.

Законодатели внесли поправки в законодательство, которые расширили сферу действия закона о нежелательных организациях, включив в него отдельных активистов, а также запретили лицам, участвующим в так называемых экстремистских организациях, баллотироваться на выборные должности в течение пятилетнего периода, — говорится в документе.

Также в британском МИД указывают на ряд судебных преследований, которые, «по общему мнению, были политически мотивированы». В частности, речь идёт о ситуации вокруг Алексея Навального, оказавшегося в заключении по решению суда.

ЕСПЧ указал России на немедленное освобождение господина Навального, основываясь на оценке риска для жизни господина Навального. Россия не ввела это решение в действие в первой половине 2021 года. Великобритания продолжала призывать к немедленному и безоговорочному освобождению господина Навального, — говорится в докладе.

Кроме того, в докладе говорится, что в России враждебному обращению подвергаются сексуальные меньшинства и продолжаются преследования представителей «Свидетелей Иеговы» — организации, признанной экстремистской и запрещённой на территории РФ.

Ранее стало известно, что в комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета обсуждают ужесточение и расширение законодательства об иноагентах, а также усложнение его применения. Об этом рассказал глава комиссии Андрей Климов. Он не исключил появления новых законопроектов.