Британский генерал сообщил о «безумной» идее Лондона, грозящей планам НАТО Экс-глава Генштаба Британии назвал «безумной» затею Лондона по сокращению сухопутных войск

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Сокращение численности британских сухопутных войск с 82 тысяч до 72 500 военнослужащих может испортить антироссийские планы НАТО, заявил бывший руководитель Генштаба Великобритании Ричард Даннат. По его словам, затея Лондона по увольнению более девяти тысяч солдат обернется настоящим «безумием», пишет Sky News. Отставной военнослужащий считает, что после подобных сокращений оставшаяся часть войск Соединенного Королевства будет попросту «разбита».

Это просто жизненный факт, мы разобьем оставшуюся часть нашей армии, если наша армия будет недостаточно большой, достаточно хорошо обученной и экипированной для того, чтобы делать то, что от нас хочет нынешнее правительство, — заявил Даннат.

Ранее в британской газете Times сообщили, что передача оружия Украине привела к ослаблению ВС страны в ряде областей. Согласно сообщению издания, министры конфиденциально «установили прочные пороги» и не готовы допустить «уменьшение количества критически важного передового вооружения и снижение потенциала ниже их уровня», сказано в публикации.

До этого в Великобритании заявили, что ее армии не хватит боеприпасов для победы над Россией в случае конфликта, а Москва знает о недоукомплектованности вооруженных сил страны. Как заявил депутатам британского парламента бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес, на восьмой день учений Warfighter в прошлом году у британских сухопутных войск закончились «все важные боеприпасы».