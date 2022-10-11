Grayzone: британская разведка составила план по уничтожению Крымского моста Grayzone: британская разведка весной составила план по уничтожению Крымского моста

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Сотрудники британской разведки весной составили план по уничтожению Крымского моста, сообщает портал Grayzone со ссылкой на документы от анонимного источника. План был составлен военным Хью Уордом по запросу сотрудника разведки Британии и советника НАТО Криса Донелли, говорится в публикации. По первоначальному замыслу, предлагалось нанести удары крылатыми ракетами по опорам центральной арки моста или подорвать мины, установленные на опоры водолазами или подводными беспилотниками.

Детальные предложения по оказанию поддержки морским рейдерским операциям Киева были подготовлены по просьбе Криса Доннелли. Ключевым компонентом широкомасштабного плана было разрушение моста через Керченский пролив, — сообщается в публикации.

8 октября на Крымском мосту произошел взрыв. Национальный антитеррористический комитет РФ сообщил, что на автомобильной стороне транспортного объекта взорвался грузовик, в результате чего воспламенилось семь цистерн с горючим, которые вез поезд.

Уголовное дело о взрыве было поручено расследовать спецуправлению в центральном аппарате Следственного комитета, которое сами следователи называют военным. Специалисты спецуправления также расследуют преступления ВСУ в Донбассе. Отмечается, что обеспечивают работу следствия несколько ведомств, в числе которых Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ, которую называют «двойка».