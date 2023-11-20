Британская атомная подлодка вышла из строя в Атлантике The Sun: британская атомная подлодка едва не утонула в Атлантике

Фото: mv3/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Атомная подводная лодка типа Vanguard ВМС Великобритании со 140 членами экипажа на борту и ракетами Судного дня «Трайдент-2» едва не утонула в Атлантике из-за поломки глубиномера, пишет The Sun. В результате сбоя подлодка едва не погрузилась в «опасную зону». Это вовремя заметили находившиеся на корме инженеры на втором датчике.

Источник таблоида заявил, что контролировать глубину подводной лодки не входит в обязанности инженеров, «но они увидели, насколько глубоко она находится, и поняли, что что-то не так». Глубина и название судна при этом не называются.

Технически субмарина все еще была на той глубине, на которой она может действовать. Однако в случае [планового глубокого погружения] весь экипаж перешел бы на боевые посты. Этого не произошло. Подлодка не должна была находиться на этой глубине, но она опускалась все ниже, — говорится в сообщении.

В ноябре атомная подводная лодка ВМС США «Флорида» вошла в Персидский залив. По данным Bloomberg, таким образом американское правительство демонстрирует силу Ирану, чтобы избежать эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Ядерного оружия на борту «Флориды» нет

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