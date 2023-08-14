Российские подлодки «Ясень» вооружат гиперзвуковыми «Цирконами» Рахманов: АПЛ «Ясень» получат на вооружение гиперзвуковые ракеты «Циркон»

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Многоцелевые атомные подводные лодки типа «Ясень» проекта 885 (М) вооружат гиперзвуковыми ракетами «Циркон», сообщил в беседе с РИА Новости гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов. По его словам, соответствующие работы уже начались.

По решению Минобороны России ракетным комплексом «Циркон» штатно будут вооружаться и многоцелевые атомные подводные лодки проекта «Ясень-М». Работы в этом направлении уже ведутся, — подчеркнул гендиректор ОСК.

Сейчас на вооружении АПЛ типа «Ясень» имеются крылатые ракеты «Калибр», «Оникс» и торпеды типа «Физик». Рахманов напомнил, что первым российским кораблем, получившим «Цирконы», стал фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков».

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что в США субмарина SSN 795 Hyman G. Rickover класса Virginia прошла ходовые испытания, но в российском военно-морском флоте уже есть подлодка «Ясень-М», которая спокойно может составить ей конкуренцию. Он уточнил, что «Ясень-М» больше по размеру и имеет больше торпедных аппаратов и ракетных установок. Еще одно преимущество российской подлодки заключается в способности нести не только крылатые, но и гиперзвуковые ракеты типа «Циркон», отметил он.