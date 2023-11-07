США отправили атомную подводную лодку к берегам Ирана Bloomberg: АПЛ «Флорида» вошла в Персидский залив для сдерживания Ирана

Фото: US Navy

Атомная подводная лодка ВМС США «Флорида» вошла в Персидский залив, сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники в Пентагоне. По данным агентства, таким образом правительство США желает продемонстрировать силу Ирану, чтобы избежать эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Отмечается, что ядерного оружия на борту «Флориды» нет.

Прибытие корабля «Флорида» активизирует усилия Министерства обороны США по сдерживанию Ирана от проведения опосредованных атак на Израиль или новых нападений на американские силы в Ираке и Сирии, — уточнили источники Bloomberg.

АПЛ «Флорида» — одна из четырех американских подводных лодок, переоборудованных для применения ударных установок «Томагавк». На ее вооружении могут стоять до 154 крылатых ракет. Кроме того, на борту «Флориды» могут разместиться до 66 бойцов подразделений специального назначения ВМС США.

Пресс-служба ВМС США сообщила о прибытии подводной лодки класса «Огайо» в зону оперативной ответственности Центрального командования (USCENTCOM) утром 6 ноября, при этом название корабля не уточнялось. В зону ответственности USCENTCOM входят Ближний Восток, Восточная Африка, а также регионы Центральной Азии.