Британия вслед за Польшей заявила о готовности поставлять Киеву танки

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Лондон намерен поставлять танки украинской стороне, британское правительство подтверждает эту информацию, пишут журналисты Financial Times, ссылаясь на представителя канцелярии премьер-министра Великобритании Риши Сунака. Так Лондон собирается ускорить поддержку Киеву.

Мы ускоряем нашу поддержку Украины путем (предоставления) военных технологий следующего поколения, которые помогут выиграть эту войну... Очевидно, что боевые танки могут предоставить украинцам возможность изменить ход войны, — заметил инсайдер.

Он добавил, что Сунак попросил министра обороны Великобритании Бена Уоллеса в ближайшее время провести работу с партнерами. Главе ведомства поручено скорее продвинуться в поддержке Украины. В частности, речь идет о предоставлении танков.

Ранее во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским глава Польши Анджей Дуда пообещал в рамках международной коалиции передать Украине роту танков Leopard. В польской армии танковая рота насчитывает 14 единиц.

Как сказал полковник в отставке и военный обозреватель Виктор Литовкин, Варшава хочет передать Киеву около десяти танков Leopard, что не окажет значительного влияния на 800 километровый фронт. Он добавил, что у немецкой «кошки» большой вес и она не может стрелять реактивными снарядами.

Литовкин добавил, что танк Leopard обладает 120мм орудием, не способным стрелять реактивными снарядами, а также запускать ПТУР.