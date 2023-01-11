«Не панацея»: военный эксперт о передаче Украине танков Leopard Эксперт Литовкин сомневается, что Украине помогут танки Leopard

Фото: Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

Варшава хочет передать Киеву около десяти танков Leopard, что не окажет значительного влияния на 800 километровый фронт, заявил NEWS.ru полковник в отставке и военный обозреватель Виктор Литовкин, комментируя желание Польши передать германские танки Украине. Он добавил, что у немецкой «кошки» большой вес и она не может стрелять реактивными снарядами.

Поляки передают всего порядка десяти штук, а такой объем в принципе не может оказать значительного влияния на 800 километровый фронт. Так что, танк в общем неплохой, но делать из него панацею на поле боя я бы не стал, — заявил Литовкин.

Он добавил, что танк Leopard обладает 120мм орудием, не способным стрелять реактивными снарядами, а также запускать ПТУР. Кроме того, в отличие от российских танков, германский имеет экипаж из четырех человек, включая заряжающего, вместо автомата заряжания. Также у «кошки» есть ряд проблем с проходимостью из-за 60 тонного веса машины.

Но в плане электроники Leopard забит под завязку, что, несомненно, повышает его боевые характеристики, — отметил эксперт.

Ранее сегодня, во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским глава Польши Анджей Дуда пообещал в рамках международной коалиции передать Украине роту танков Leopard. В польской армии танковая рота насчитывает 14 единиц.