Британия установила очередной рекорд по числу случаев коронавируса за сутки

https://static.news.ru/photo/d909f07e-250a-11eb-b7e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vuk Valcic/Global Look Press

За прошедшие сутки в Великобритании зафиксировано 33 470 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом заявили в Минздраве страны.

Накануне число заболевших составило 22 950 человек. Предыдущий антирекорд был установлен 21 октября, когда за сутки заразились 22,9 тысячи человек. За всё время пандемии в стране были инфицированы 1 290 195 человек.

Данные о числе умерших от COVID-19 за прошедшие сутки будут обнародованы позднее, поскольку информация о летальных исходах поступает в систему с задержкой. По данным на 11 ноября, Великобритания стала пятой страной в мире, где было зафиксировано более 50 тысяч смертей от COVID-19. В этом антирейтинге также находятся США, Бразилия, Индия и Мексика.

7 ноября исследователи из Королевского колледжа Лондона заявили, что пик второй волны в Великобритании с большей вероятностью пройден. Ежедневно фиксируется около 40 тысяч новых случаев заражения, но показатели постепенно идут на спад, отметил профессор генетической эпидемиологии Том Спектор. Ситуация улучшилась в тех регионах, где в начале осени было зафиксировано снижение числа госпитализаций.

Как писал NEWS.ru, британские власти рассматривают возможность продления ограничений для граждан на весь декабрь. Пока они действуют с 5 ноября по 2 декабря. Сейчас жителям страны разрешено покидать дома по необходимости. Магазины, кроме продуктовых, салоны красоты, парикмахерские и места отдыха и развлечений временно прекратили свою работу. В барах и ресторанах еду можно купить только навынос. Прогулки разрешены.