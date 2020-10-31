Лондон допускает, что самоизоляция для жителей Англии растянется на декабрь

https://static.news.ru/photo/79e6663a-1c46-11eb-b18a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alex Lentati/Global Look Press

Власти Великобритании рассматривают возможность продления режима самоизоляции для Англии на декабрь, если уровень заболеваемости COVID-19 не упадёт. Пока ограничения введены с 5 ноября по 2 декабря.

С таким очень опасным вирусом, его способностью так быстро распространяться было бы глупо предсказывать с абсолютной определённостью, что случится в следующие четыре недели, — заявил телеканалу Sky News старший министр Майкл Гоув, отметив при этом, что у правительства есть точный план действий на эти недели.

В свою очередь Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия на фоне ситуации с коронавирусом ранее уже повторно ввели частичные ограничительные меры, напоминают западные СМИ.



Накануне премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон объявил о введении с 5 ноября в Англии облегчённого карантина. Жителям региона будет разрешено покидать дома только по необходимости. Прогулки тоже будут разрешены. Бары и рестораны смогут работать только навынос. Магазины, за исключением продуктовых, парикмахерские, салоны красоты, а также места отдыха и развлечений также приостановят свою работу.



31 октября суточный прирост случаев коронавируса составил в Великобритании 21 915. За последние 24 часа в стране скончались 326 инфицированных. Таким образом, общее число случаев заражения в королевстве превысило 1 млн, зарегистрировано более 46,5 тыс. смертей пациентов с COVID.

В ФРГ с ноября также вводится режим «ограниченного карантина». В стране закрываются театры, кинотеатры, концертные залы, оперы, фитнес-залы, бассейны, публичные дома и парки развлечений. Не будут работать рестораны и бары, салоны красоты и тату-салоны. Для магазинов и парикмахерских требования не изменятся.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель предупредила, что если нынешние темпы распространения коронавируса в ФРГ сохранятся, система здравоохранения придёт к коллапсу в течение нескольких недель, писал NEWS.ru.