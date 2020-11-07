Пик пройден: в Великобритании отметили улучшение эпидемической ситуации

https://static.news.ru/photo/1a91f39a-2108-11eb-9a5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gustavo Valiente / Parsons Media/Global Look Press

Пик второй волны пандемии коронавируса в Великобритании, с большой вероятностью, пройден. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведённого Королевским колледжем Лондона.

По словам профессора генетической эпидемиологии Тома Спектора, сейчас в стране ежедневно фиксируют порядка 40 тысяч новых случаев заражения, однако этот показатель постепенно идёт на спад. Впрочем, эта статистика не учитывает тех, у кого заболевание протекает бессимптомно.

В наибольшей степени улучшается ситуация в тех районах, где в начале осени заболевание распространялось быстрее всего, пишет The Daily Telegraph. Предполагается, что в ближайшие десять дней начнёт снижаться количество госпитализаций, а в течение месяца начнёт уменьшаться и смертность.

Спектор назвал эту динамику обнадёживающим фактором и призвал сограждан соблюдать действующие ограничения, чтобы как можно скорее уменьшить скорость распространения вируса. Это позволит снизить нагрузку на систему здравоохранения и будет способствовать скорейшему завершению карантина.

О стабилизации ситуации заявили и в Национальной статистической службе. Там отметили сокращение числа случаев инфицирования в Англии. В последние дни в Великобритании в среднем отмечается около 400 летальных исходов в сутки.

Вместе с тем, как сообщал NEWS.ru, власти страны рассматривают возможность продления режима самоизоляции для Англии на декабрь, если уровень заболеваемости не упадёт. Пока ограничения введены по 2 декабря.