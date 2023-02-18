Британия захотела стать главной поставщицей оружия Украине Сунак: Британия за три месяца поставит Украине больше оружия, чем за весь прошлый год

Фото: UK Ministry of Defence/via Globallookpress.com

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что в ближайшие три месяца Лондон поставит Киеву не меньше оружия, чем за весь прошлый год. По его словам, Британия станет первой страной, которая передаст Киеву дальнобойные вооружения. Сунак призвал обеспечивать Украину до тех пор, пока страна не вступит в НАТО. Премьер уточнил, что имеет в ввиду артиллерию, дальнобойные вооружения, бронеавтомобили и средства ПВО, а также обучение украинских солдат управлению военной техникой НАТО.

В ближайшие три месяца мы поставим столько же вооружения, сколько за весь прошлый год. Мы предоставили в прошлом году 2,3 млрд фунтов, и мы выделим эту же сумму либо превысим ее в 2023 году, — заявил Сунак.

Он добавил, что Британия станет первой страной, которая передаст Киеву дальнобойные вооружения. При этом глава кабмина не исключил, что Киев воспользуется ими, чтобы вынудить российские войска покинуть утраченные Украиной территории, включая Крым.

Ранее глава Минобороны Британии Бен Уоллес допустил, что Украине передадут истребители только после завершения конфликта. Уоллес считает, что потребуется еще немало времени для того, чтобы кто-либо решился предоставить Киеву боевые самолеты.