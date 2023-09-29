Британия ввела санкции против ЦИК РФ и главы МЧС Куренкова Британия расширила антироссийский санкционный список на 11 позиций

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Власти Британии расширили антироссийский санкционный список на 11 позиций, сообщается на сайте британского правительства. В этот раз ограничения были введены против главы МЧС Александра Куренкова, депутата Госдумы Александра Сидякина и председателя правительства Херсонской области Андрея Алексеенко. В список попал и ЦИК РФ.

Санкции также введены против заместителя главы администрации Запорожской области Виктора Емельяненко, и.о. заместителя председателя правительства Донецкой Народной Республики Владимира Ежикова и секретаря ЦИК Натальи Будариной.

27 сентября Россия включила в санкционный список Британии еще 23 человека. В списке есть представители журналистского корпуса, военно-политического руководства и научного сообщества Британии.

В частности, РФ запрещает въезд в страну начальнику Штаба обороны Вооруженных сил Великобритании Э. Радакину, который занимается подготовкой украинских военных, председателю совета директоров британской оборонной компании BAE Systems К. Хоггу, сотрудникам Королевского объединенного института оборонных исследований (Д. Бронку, С. Каушалу, Н. Рейнолдсу).

Ранее в России расширили список недружественных стран и включили туда Норвегию. Кроме того, только 27 человек, которые живут на территории России, могут заключать трудовые договоры с дипмиссиями и госучреждениями этой страны.