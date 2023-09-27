Россия расширила санкционный список в отношении Великобритании МИД РФ: в санкционный список в отношении Великобритании включены 23 человека

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Россия включила в санкционный список Великобритании еще 23 человек, сообщается на сайте МИД РФ. В списке есть представители журналистского корпуса, военно-политического руководства и научного сообщества Великобритании.

Принято решение о расширении российского «стоп-листа» (в отношении Великобритании — NEWS.ru) за счет включения в него представителей военно-политического истеблишмента, журналистского корпуса и научного сообщества Великобритании, — говорится в сообщении.

В частности, РФ запрещает въезд в страну начальнику Штаба обороны вооруженных сил Великобритании Э. Радакину, который занимается подготовкой украинских военных, председателю совета директоров британской оборонной компании BAE Systems К. Хоггу, сотрудникам Королевского объединенного института оборонных исследований (Д. Бронка, С. Каушала, Н. Рейнолдса).

Ранее в России расширили список недружественных стран и включили туда Норвегию. Кроме того, только 27 человек, которые живут на территории России, могут заключать трудовые договоры с дипмиссиями и госучреждениями этой страны.

До этого стало известно, что близким родственникам высокопоставленных российских чиновников могут временно заблокировать выезд в недружественные страны. Соответствующий проект подготовили в ЛДПР. Таким образом, через родственников может быть организовано давление на самих высокопоставленных лиц. Также ограничения могут распространяться на топ-менеджеров государственных корпораций, членов совета директоров ЦБ РФ, ЦИК и прочих.