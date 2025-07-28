Британия, Норвегия и Украина могут получить доступ к секретной сети ЕС Еврокомиссар Кубилюс: Британия, Норвегия и Украина могут присоединиться к IRIS2

Великобритания, Норвегия и Украина могут присоединиться к европейской защищенной спутниковой сети IRIS2, которая создается как альтернатива американской системе Starlink, заявил еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс в интервью Euractiv. Он отметил, что не стал бы возражать против такого шага.

Я бы не возражал [против присоединения этих стран к сети], — сказал Кубилюс.

По данным издания, Норвегия уже инициировала переговоры о подключении к проекту, следуя примеру Исландии, завершившей подобные переговоры ранее. Великобритания и Украина пока официально не обращались с соответствующими предложениями, однако еврокомиссар не исключил такой возможности.

Проект IRIS2 стоимостью €10,6 млрд предусматривает развертывание около 280 спутников с вводом системы в эксплуатацию после 2030 года. Программа призвана снизить зависимость Европы от услуг Starlink, актуальную на фоне активного использования этой системы Украиной в ходе конфликта.

О разработке IRIS2 представитель Еврокомиссии Томас Ренье объявил в марте. По его словам, проект будет реализован к 2030 году. Он отметил, что страны ЕС также работают над созданием промежуточных решений, в том числе GovSatCom. Ренье добавил, что эту систему ЕС мог бы предложить Украине в случае отключения там Starlink.