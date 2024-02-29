Британия может продать флагман Королевского флота из-за нехватки денег DM: Британия может продать авианосец Prince of Wales из-за проблем с деньгами

Фото: Petty Officer 2nd Class Nicholas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Авианосец Prince of Wales

В Великобритании рассматривают возможность законсервировать авианосец HMS Prince of Wales или вовсе продать его со скидкой дружественной стране, пишет газета The Daily Mail со ссылкой на источники в ВМС королевства. Как отмечается, такой сценарий стал обсуждаться членами Группы планирования крупных морских предприятий после известия о том, что проект бюджета не предусматривает какого-либо значительного увеличения расходов на оборону.

Если мы хотим решить бюджетные проблемы, то можем избавиться от авианосца или же передать его, скажем, союзнику из AUKUS (трехсторонний военный альянс Австралии, Великобритании и США. — NEWS.ru), — уточнил собеседник газеты.

Авианосец HMS Prince of Wales стоимостью $3,6 млрд является флагманом Королевского флота и введен в эксплуатацию в декабре 2019 года. Он рассчитан на то, чтобы нести на борту 36 истребителей F-35В с вертикальной посадкой, а также четыре вертолета. Однако в случае необходимости способен принять порядка 70 истребителей.

Ранее стало известно, что авианосец должен был возглавить учения НАТО Steadfast Defender 2024, однако его отправку на маневры перенесли в последний момент по неизвестным причинам. В Минобороны подчеркнули, что в задержке нет ничего «неприятного», и предположили, что военный корабль отправится в сторону Норвегии в другой день.