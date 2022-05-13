Боррель: ЕС выделит ещё €500 млн помощи Украине на оружие

Фото Tech. Sgt. Anthony Plyler/Keystone Press Agency/Global Look Press

ЕС выделит Украине из Европейского фонда мира дополнительные €500 млн, которые будут направлены на закупки танков и артиллерии, об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по прибытии на встречу глав МИД G7, передаёт ТАСС. Боррель отметил, что общая сумма помощи Киеву с момента начала спецоперации РФ на Украине достигнет €2 млрд.

Я объявлю о выделении €500 млн военной помощи для Украины, что доведёт нашу помощь в общей сложности до €2 млрд. <...> Необходимо создавать единый фронт для поддержки Украины, — сказал он.

Ранее главы американских оборонных компаний высказали опасения из-за наращивания поставок вооружений Украине. Главную обеспокоенность у них вызвал тот факт, что после урегулирования конфликта на Украине предприятия останутся с ненужным вооружением. Байден до этого объявил о предоставлении нового пакета военной помощи Киеву на сумму $800 млн.

Ранее Боррель заявил, что разрешить конфликт на Украине можно только военным путём и ЕС планирует продолжать поставки оружия и боеприпасов Киеву. По его словам, ЕС должен рассмотреть вопрос «полномасштабного применения санкций» в отношении России и обсудить новые рестрикции.