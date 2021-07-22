В Германии сочли сделку по «Северному потоку — 2» большой победой

США и ФРГ опубликовали совместное заявление по теме «Северного потока — 2». О том, как в Берлине отреагировали на сделку с Вашингтоном, в беседе с NEWS.ru рассказал директор программ России и стран СНГ Германского совета по внешней политике Александр Рар.

По его словам, в Германии, в первую очередь, рады, что не будет дальнейшей ссоры с американцами. Рар считает, что на саму Украину немцам «наплевать». Вопрос шёл о том, насколько отношения США и ФРГ могут пострадать от введения американских санкций на западные фирмы.

Эксперт подчеркнул, что в Германии позитивно восприняли эту сделку. Нынешнее соглашение — большой плюс политики Меркель.

Многие пишут, что Меркель одержала большую победу, что она смогла примириться с американцами, а те поняли немецкие аргументы. Кроме того, очень большая доля немцев выступает за сотрудничество с Россией, и поэтому также рассматривают эту американо-немецкую сделку в этом русле, — сказал Рар.

Он отметил, что против этой сделки, кроме Украины, выступает Польша. Это связано с тем, что поляки хотят закупать сжиженный газ из Америки, который сейчас в больших объёмах не придёт в Европу. В результате Польша будет чувствовать себя «обиженной». По мнению Рара, в других странах сделку США и Германии воспримут нормально.

Совместное заявление США и ФРГ по теме «Северного потока — 2» было опубликовано в среду, 21 июля. В нём говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергобезопасности и общих целях по защите климата. Также в заявлении сформулирован ряд условий для работы газопровода «Северный поток — 2».

Ранее бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский раскритиковал сделку США и Германии по «Северному потоку — 2». По его мнению, ФРГ решила поставить собственные экономические интересы превыше геополитических интересов Евросоюза. Берлин подверг угрозе интересы безопасности Восточной и Центральной Европы.