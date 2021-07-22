Польша раскритиковала сделку США и Германии по «Северному потоку — 2»

Бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский раскритиковал сделку США и Германии по «Северному потоку — 2». Его слова приводит издание Tagesschau.

По мнению Сикорского, ФРГ решила поставить собственные экономические интересы превыше геополитических интересов Евросоюза. Берлин подверг угрозе интересы безопасности Восточной и Центральной Европы. Сикорский также считает, что США пожертвовали интересами некоторых европейских стран ради единства с Германией в свете «китайской угрозы».

Суровая правда заключается в том, что недостаточно российского газа для заполнения как трубопроводов «Дружба», «Ямал», так и «Северного потока — 2», — сказал экс-глава МИД Польши.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух веток газопровода, общая мощность которых составит 55 млрд кубометров газа в год. Трубопровод пройдёт от побережья России по дну Балтийского моря до Германии. США активно противились строительству объекта, поскольку намеревались продавать в Европу собственный сжиженный природный газ. Также против «Северного потока — 2» выступают Украина и ряд европейских стран.

Совместное заявление США и ФРГ по теме «Северного потока — 2» опубликовано в среду, 21 июля. В нём говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергобезопасности и общих целях по защите климата. Также в заявлении сформулирован ряд условий для работы газопровода «Северный поток — 2».