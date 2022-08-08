«Больной зуб в челюсти НАТО»: эксперт о размещении военной базы РФ в Сербии Эксперт Баранец назвал больным зубом для НАТО размещение военной базы РФ в Сербии

Фото: Министерство обороны РФ

Военный обозреватель КП Виктор Баранец прокомментировал NEWS.ru сведения о размещении в Сербии военной базы ВС РФ. По его словам, этот объект станет мощнейшим плацдармом в тылу НАТО, где следовало бы разместить систему ПВО и авиационную эскадрилью, чтобы контролировать небо в регионе. Также Россия сможет оказывать Сербии всю необходимую помощь для поднятия боеготовности их вооруженных сил.

И естественно мы будем выполнять там боевые задачи не только в интересах России, но и в интересах Сербии и в этом нет никаких сомнений. Так, что это будет очень большой, больной зуб в челюсти НАТО, — заявил Баранец.

Посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко ранее заявил, что в Сербии будет размещена российская военная база. По его словам, это решение является суверенным делом самой страны и в то же время вопросом интересов России". Представитель России также подчеркнул, что с Сербией начинают считаться другие страны, так как положение республики в военно-техническом плане оказалось гораздо сильнее, чем они предполагали.

В свою очередь, военный эксперт, историк Борис Юлин отметил, что военная база в Сербии будет полностью территориально отрезана от России и окружена со всех сторон странами ЕС и НАТО. По его оценке, единственной возможной целью ее размещения могут стать разведывательные задачи и наблюдение за окружающим пространством, тогда как в случае конфликта Евросоюз может начать воспринимать Сербию как источник угрозы, что повлечет негативные последствия для страны