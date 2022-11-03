Bloomberg: ЕС намерен передать Украине активы ЦБ России Bloomberg: ЕС изучает возможность использования активов ЦБ РФ для восстановления Украины

Фото: Marek Majewski/dpa/Global Look Press

Вопрос о возможности использования замороженных активов Банка России для восстановления Украины начали изучать в Евросоюзе. Процесс находится на начальной стадии, когда способы реализации идеи изучают эксперты по правовым вопросам, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Европейский союз изучает возможность использования замороженных миллиардов евро из активов Центрального банка Российской Федерации для помощи в восстановлении Украины, — подчеркивает агентство.

В публикации говорится, что инициатива о таком использовании российских активов исходит от США. Однако пока в Вашингтоне не определились, стоит ли идти на аналогичные меры по изъятию резервов, которые хранятся в долларах.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала целью Евросоюза конфискацию российских активов, а не их заморозку. Она подчеркнула, что на законных основаниях это будет сделать непросто, поэтому необходимо подготовить юридическую базу для осуществления плана.