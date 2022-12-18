Bloomberg: ЕС достиг соглашения о расширении углеродного рынка

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Евросоюз достиг соглашения о расширении углеродного рынка в рамках «зеленой реформы», сообщает Bloomberg со ссылкой на предварительное соглашение, объявленное представителями стран-членов ЕС и Европарламента. Согласно документу, предложенные меры приведут к тому, что к середине века евроэкономика стала климатически нейтральной.

В соответствии с предварительным соглашением, объявленным представителями стран-членов ЕС и Европарламента, торговля квотами на выбросы будет распространяться на отопление и автомобильный транспорт, а также на морские перевозки. Блок из 27 стран также ускорит темпы, с которыми компании, от производителей электроэнергии до производителей стали, обязаны сокращать загрязнение окружающей среды, — говорится в сообщении.

Издание отмечает, что соглашение — часть масштабного плана Европы по сокращению выбросов как минимум на 55% в сравнении с уровнем 1990 года к 2030-му и достижению «чистого нуля» к 2050 году.

Это крупнейший закон о климате, когда-либо принятый в Европе, а некоторые говорят, что и в мире. Мы получаем много для климата, большое количество сэкономленного CO2 по самой низкой цене, — заявил ведущий переговорщик от Европейского парламента Питер Лизе.

Ранее Евросоюз в ультимативной форме потребовал от Вашингтона пересмотреть американскую зеленую политику, опасаясь, что она отправит европейскую экономику под откос.