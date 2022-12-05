Зеленая битва над Атлантикой: ЕС не намерен терпеть новый закон США Вашингтон и Брюссель находятся в шаге от самого серьезного за всю историю экономического конфликта

Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Евросоюз в ультимативной форме потребовал от Вашингтона пересмотреть американскую зеленую политику, опасаясь, что она отправит европейскую экономику под откос. На переговорах Брюсселя и Вашингтона вечером 5 декабря станет понятно, удастся ли избежать трансатлантической торговой войны, но европейская сторона считает, что шансы на мирный исход минимальны.

Переговоры не помогут

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен выступила с призывом к европейцам встать грудью на защиту принципов свободной торговли.

По мнению главы исполнительной власти Евросоюза, эти принципы оказались буквально смяты вступившим в силу законом США «О снижении инфляции» (Inflation Reduction Act, IRA), принятым в августе. Брюссель считает, что этот закон — яркий пример протекционистской политики Вашингтона, направленный на защиту американских интересов, прежде всего в области создания электромобилей. И хотя за прошедшее с августа время ЕС не давал четкой оценки IRA, то теперь глава ЕК резко высказалась против, и, похоже, позиция Брюсселя не оставляет надежд на мирное разрешение споров.

В частности, Урсула фон дер Ляйен заявила, что европейцы будут отныне играть по своим собственным правилам, «без оглядки на США». По сути, Евросоюз намерен ответить Соединенным Штатам по принципу «око за око», поставив интересы ЕС выше всех деклараций о трансатлантическом единстве и необходимости крепить международную солидарность против авторитарных режимов.

Фото: Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намерена побороться с США за свободу торговли

Закон ставит под угрозу трансатлантическое единство. Он подстегивает европейские компании к переезду в США. Он разрушает критически важные логистические цепочки на общем рынке. Поэтому нам надо переписать собственные правила, чтобы стать привлекательнее для инвесторов по сравнению с нашими агрессивными конкурентами, — заявила в понедельник глава Еврокомиссии.

Главу Еврокомиссии поддержал в еще более резких выражениях председатель торговой комиссии Европарламента Бернд Ланге. Он сообщил, что ЕС будет жаловаться на США во Всемирную торговую организацию (ВТО). По мнению высокопоставленного чиновника, решить спор между двумя сторонами путем переговоров не получится «ни в малейшей степени», и потребуется решение международного суда.

Никакие переговоры не изменят протекционистскую основу IRA. Поэтому Евросоюзу надо как можно скорее подать иск в ВТО, — заявил он накануне переговоров представителей по торговле и технологиям ЕС и США, которые пройдут в понедельник, 5 декабря.

По мнению Ланге, IRA концептуально противоречит принципам ВТО. Такую же позицию занимает и президент Европейского совета Шарль Мишель. Все они называют этот американский закон «подрывным».

Почему же европейцы столь яростно ополчились против намерений американцев обуздать инфляцию (казалось бы, сугубо внутриамериканское дело) и поощрять развитие «зеленой» экономики (казалось бы, благое дело для всего человечества)?

Самый агрессивный акт Байдена

Само по себе название закона «О снижении инфляции» — маскировка для огромного комплекса мер, имеющих к инфляции опосредованное отношение. В реальности IRA направлен в первую очередь на перестройку американской промышленности в сторону ее кардинального и масштабного «озеленения». Снижение инфляции станет только побочным эффектом от перевода экономики США на энергоэффективные рельсы. Но тем самым создатели IRA убивают, как говорят американцы, двух птиц одним камнем.

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press Президент США Джо Байден и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на саммите G7 в 2022 году

Предполагается, что американские потребители сэкономят за счет использования альтернативных видов энергии, она дешевле, чем получаемая от ископаемого топлива. Это позволит компаниям снизить затраты на производство и, соответственно, конечные цены для потребителей. Частные домохозяйства будут меньше тратить на отопление и освещение своих домов. По всей цепочке это приведет к снижению темпов роста цен, которые сегодня в США самые высокие за почти полвека.

IRA подразумевает, что из бюджета США выделяется по разным каналам в общей сложности от $369 млрд до $430 млрд на дотации компаниям, которые такие технологии возьмутся разрабатывать и внедрять, а также — на другие «озеленительные» мероприятия. Плюс — эти компании получат четырехлетние налоговые каникулы. Для администрирования дотаций действует специальный офис по выдаче займов (Loan Programs Office, LPO).

Бюджетные средства предназначаются на:

сокращение либо полный отказ от источников энергии, загрязняющих атмосферу;

техническое перевооружение производств при переходе их на чистые источники энергии либо снижение выбросов до приемлемого уровня (путем установки поглотителей углекислоты, ее утилизации и т.д.);

конверсию производств, если их текущая продукция технологически не позволяет использовать чистые источники энергии;

погашение за счет государства кредитов, выданных таким компаниям (по сути, налоговые каникулы);

финансирование административных расходов при осуществлении IRA.

Фото: shutterstock Закон США «О снижении инфляции» направлен в первую очередь на перестройку американской промышленности в сторону ее кардинального и масштабного «озеленения»

Закон гарантирует, что обещанные деньги будут выделяться в виде беспроцентных кредитов вплоть до 30 сентября 2026 года независимо от того, какой президент окажется после 2024 года в Белом доме и каким будет состав конгресса. Это важно, потому что республиканцы категорически выступают против IRA.

Чтобы понять масштабы программы IRA, можно напомнить, что за 2010–2021 годы инвестиции в «озеленение» экономики во всём мире составили чуть более $1 трлн, и теперь Вашингтон выделяет чуть ли не половину от этой суммы только на собственные нужды.

Администрация Байдена утверждает, что этот закон позволит Соединенным Штатам достичь углеродной нейтральности (объема выбросов парниковых газов, не превышающих объемов их естественной абсорбции) к 2050 году. Эту задачу предполагается решить путем постепенного выведения из обихода производств, работающих на углеводородном и прочем «грязном» сырье и замене их на более энергоэффективные и «чистые».

IRA гарантирует поддержку не только производителей, но и потребителей. Американские граждане смогут теперь получать скидки:

на покупку электромобилей (как новых, так и с пробегом);

на отопление своего жилья с помощью энергосберегающих вентиляционных устройств;

на приготовление пищи в микроволновках вместо газовых или электрических плит.

Президент Джо Байден, подписывая закон, заявил, что он является «самым агрессивным» актом по борьбе с климатическими изменениями за всю историю США.

Мы не хотим вас разорять

Именно эта «агрессивность» и выбила пробки в Брюсселе. Там опасаются, что условия, которые американский закон предоставляет экологически мыслящим компаниям, приведет к массовому бегству аналогичных европейских компаний за океан.

Конкуренция — это, конечно, хорошо. Но конкуренция должна происходить на игровом поле, а не за его пределами, — заявила фон дер Ляйен (возможно, держа в уме ЧМ-2022, откуда сборная США в субботу вылетела).

Европейские политики видят в IRA смертельную опасность в первую очередь для своей автомобильной промышленности, энергетического сектора и в целом — для рынка труда. По прогнозам аналитиков, «бегство» таких компаний под американскую юрисдикцию лишит работы десятки тысяч человек в странах Евросоюза, не говоря уже о сужении налоговой базы в этих странах и в ЕС в целом.

Фото: IMAGO/Chris Emil Janssen/Global Look Press Президент Франции Эммануэль Макрон, его американский коллега Джо Байден и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на саммите G20 в 2022 году

На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон озвучивал эти обеспокоенности европейцев, встречаясь со своим американским коллегой в Вашингтоне. Макрон пытался донести до Байдена, что ослабление европейской экономики будет не в интересах самих же США. Он назвал IRA не просто агрессивным (как закон охарактеризовал Байден), а «суперагрессивным».

Джо Байден тогда заверял его, что IRA вовсе не ставит целью пустить европейцев по миру, и что США «никогда не ставили целью выбросить за борт людей, готовых сотрудничать».

Мы возвращаемся к своим делам. Европейцы возвращаются к своим делам. Мы планируем создавать новые производства в Америке, но не за счет Европы, — обещал Макрону Байден.

Одним из шагов, которые Евросоюз может предпринять для защиты от американской «суперагрессии» — учреждение европейского аналога LPO, Европейского суверенного фонда, который станет дотировать европейских производителей. Такой способ уравновесить возникший дисбаланс предложил глава комиссии ЕС по внутренним рынкам Тьерри Бретон. Однако для восстановления торгового баланса европейцам придется напрячь все силы — на декабрь 2022 года цены на энергоносители в Старом Свете десятикратно превышают стоимость аналогичных источников энергии в США. Цены на источники энергии взлетели после начала военного конфликта между РФ и Украиной, поскольку европейские потребители получали основной объем природного газа из России.

Евросоюз, куда ж несешься ты?

Поведение американцев, от которого хватаются за голову в Евросоюзе, с точки зрения жителей самой Америки вовсе не выглядит как пренебрежительное или «суперагрессивное». Собственно, президент Байден именно это и объявил Макрону на прошлой неделе. Американцы— и в частном порядке, и на государственном уровне — часто ведут себя по отношению к европейцам как переростки, у которых развитие мышц сильно опережает развитие мозгов. Но при этом они в самом деле не держат в уме причинить преднамеренный ущерб тем странам, откуда многие американцы сами же и происходят.

Некоторые американские политологи видят серьезную нестыковку между тем, как США воспринимают Европу «в теории» и как они ведут себя с европейскими партнерами и союзниками на практике.

Американцы, хотя их могущество и превосходит ресурсы европейских стран вместе взятых, испытывают определенный комплекс неполноценности. Этот комплекс связан с отсутствием собственных истории и культуры (которым только 246 лет), сравнимых с таковыми даже в самых захудалых странах Старого Света. Янки пытаются нейтрализовать попытками (в основном искренними) «защитить» европейскую цивилизацию от внешних угроз, как реальных, так и ими самими придуманных. Лучшим примером тому служит блок НАТО, в котором из 30 стран неевропейских только две.

Фото: Thomas Trutschel/PHOTOTHEK/Global Look Press Начавшись вместе с НАТО как институт обеспечения свободной торговли и демократии перед лицом советской угрозы, Евросоюз сегодня является самым агрессивным, самым опасным врагом демократии в мире, считают американские консерваторы

Парадокс в том, что американцы, будучи готовыми вносить львиную долю в оборону европейских стран по отдельности, часто рассматривают Евросоюз как конкурента, экономического и идеологического, ставить которому палки в колеса поэтому им кажется совершенно легитимной политикой. Попытки совместить несовместимое и приводят к тому, что Атлантический океан время от времени (как на этот раз) из региона сотрудничества превращается в регион яростного противостояния — конечно, не на военном, а на экономическом и идеологическом уровне, со взаимными обвинениями в агрессии и суперагрессии.

Начавшись вместе с НАТО как институт обеспечения свободной торговли и демократии перед лицом советской угрозы, Евросоюз сегодня является самым агрессивным, самым опасным врагом демократии в мире, — утверждает консервативный американский политолог Кевин Робертс.

По мнению политолога, американцы долгое время рассматривали Евросоюз как позитивное явление — в основном потому, что Европа без внутренних границ облегчала им путешествия по европейским музеям. Но, продолжает он, в Вашингтоне как-то проглядели, что ЕС по мере взросления превращается в империалистическую силу, приобретающую всё больше признаков того самого Советского Союза, для противостояния которому он создавался — в Соединенные Штаты Европы со столицей в Брюсселе.

По мнению Робертса, намерения ЕС судиться со Штатами через ВТО подтверждают его тезис об «евроимпериализме»:

ВТО шаг за шагом откусывает куски от американской интеллектуальной собственности, лишая ее обладателей защиты их эксклюзивных прав. Вместо того чтобы объединять, ВТО разъединяет различные страны, — утверждает он.

Поэтому США не должны делиться своими национальными интересами с Евросоюзом точно так же, как они не делятся ими, например, с Мексикой, утверждает Робертс. Американцы должны ставить на первое место свои собственные дела, будь то воспитание детей или строительство электростанций, а не потакать интересам «евросоюзных империалистов», под которыми политолог подразумевает бюрократию ЕС.