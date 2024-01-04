«Безумие и отрицание»: во Франции возмутились решением Запада по России Дюпон-Эньян: антироссийские санкции разрушают западные экономики

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Страны Запада разрушают свои экономики, вводя антироссийские санкции, заявил депутат французского парламента, лидер политического движения «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян в соцсети Twitter (X). По его словам, решения на этот счет ЕС и G7 принимают где-то между «отрицанием и безумием».

В промежутке между отрицанием и безумием ЕС и G7 принимают решение о двенадцатом пакете санкций, на этот раз против российских алмазов. Мы разрушаем наши экономики, чтобы финансировать бесконечный конфликт, — возмутился политик.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что решение Европейского союза ввести 12-й пакет антироссийских рестрикций является санкционным безумием. По его словам, наиболее красноречиво на это указывают ограничения, введенные против Российского общества «Знание». Очередной пакет санкций Брюсселя свидетельствует о том, что у ЕС заканчиваются ресурс областей, против которых можно устанавливать ограничения, но Россия была готова к такому повороту событий, заключил Песков. Он добавил, что варианты для обхода рестрикций есть и будут реализованы.

Страны Евросоюза утвердили 12-й пакет санкций против России 18 декабря. Основным нововведением стали ограничения против алмазной отрасли. Так, с 1 января 2024 года Европа вводит ограничения на импорт непромышленных алмазов, которые добыты, обработаны или произведены в РФ. Помимо этого, с 1 марта будут действовать поэтапные ограничения на импорт алмазов из России, обработанных в других странах.