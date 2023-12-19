Песков рассказал, есть ли вариант обхода санкций для импорта алмазов Песков: варианты обхода санкций для импорта алмазов есть и будут реализованы

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Власти России были готовы к тому, что Европейский союз введет санкции против отечественных алмазов, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По словам пресс-секретаря президента РФ, которые цитирует ТАСС, варианты для обхода ограничений есть и будут реализованы.

Что касается российских алмазов, то это было прогнозируемо, к этому готовились. Не думаю, что отсутствуют какие-то варианты обхода этих санкций. Они есть, они будут реализованы, — подчеркнул Песков.

18 декабря Евросоюз утвердил очередной пакет санкций против РФ. Основные нововведения коснулись алмазной отрасли. С 1 января 2024 года Европа вводит ограничения на импорт непромышленных алмазов, добытых и обработанных в России. Кроме того, с 1 марта начнут действовать поэтапные ограничения на ввоз отечественных алмазов, которые были обработаны в других странах.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что западные страны потеряли свыше $103 млрд из-за введения санкций против России. По словам парламентария, за последние 10 лет в отношении РФ ввели более 18 тысяч различных санкций. Несмотря на введенные ограничения, ВВП страны по итогам года составит около 3,5%. Володин отметил, что в течение ближайших шести месяцев в экономике ЕС ожидается спад.