«Без розовых очков»: президент Чехии очертил реалистичные границы Украины Президент Чехии исключил возвращение Украиной потерянных территорий

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Президент Чехии Петр Павел заявил, что в ближайшем будущем Украина вряд ли восстановит контроль над утраченными территориями. По его словам, которые приводит издание Zpravy-Aktualne, нужно оценивать ситуацию «реалистично, а не в розовых очках».

Украина сейчас не находится в ситуации, когда она могла бы полностью вытеснить Россию со своей суверенной территории, по крайней мере, в обозримом будущем, — заявил Павел.

По мнению политика, демократические страны должны помочь Украине достичь «наилучшего возможного результата» в конфликте и по возможности сохранить поддержку Киева. Чешский лидер подчеркнул, что Россия отнюдь не является слабым и простым противником.

Ранее чешский экс-дипломат Петр Друлак заявил, что западные союзники Украины скоро будут в открытую говорить о разделе страны для прекращения боевых действий. По его мнению, по мере сокращения западной помощи Украина будет продолжать «сыпаться». Друлак убежден, что главный сценарий конфликта, рассматриваемый зарубежными партнерами Киева, уже не предполагает возвращения утраченных территорий.

По мнению журналистов The Wall Street Journal, украинским властям нужно отказаться от планов возвращения к границам 2014 года. Авторы WSJ сочли такую задачу нереалистичной даже при сохранении западной поддержки.