В США порекомендовали Украине забыть о возвращении территорий WSJ: Украина не сможет вернуться в границы 2014 года в короткие сроки

Фото: МО Украины

Украина вряд ли сможет добиться успехов в вопросе возвращения территорий в ближайшее время, пишет The Wall Street Journal. Журналисты из США порекомендовали Киеву забыть о «настойчивом желании» вернуться к границам 2014 года.

Авторы статьи отметили, что события в 2023 году ясно показали невозможность достижения соответствующей цели в короткие сроки. Задача выглядит нереалистичной, даже если Запад возобновит военную поддержку Украины.

Кроме того, отмечают эксперты, Россия смогла наладить мощное производство военной техники. Ни Украина, ни Запад на данный момент не могут сравниться с образцами вооружений, производимых российской стороной.

Издание напомнило также о провале контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), на фоне которого мирное соглашение с Россией выглядит все более реалистичным сценарием для украинской стороны.

Ранее обозреватель польского издания Myśl Polska Кшиштоф Подгурский заявил, что российская армия успешно поразила военную инфраструктуру Киева. Он отметил, что в результате удара Украина потеряла ценное и дорогое вооружение, предоставленное западными союзниками.

Издание Telegraph ранее рассказало о новейших средствах радиоэлектронной борьбы, разработанных Россией. Они позволяют эффективно подавлять реактивные системы Запада и дроны ВСУ.