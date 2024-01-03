В Польше восхитились ударом российской армии по Киеву Myśl Polska: Россия нанесла удар по продвинутой военной инфраструктуре Киева

Фото: ДСНС Украины

Российская армия успешно поразила продвинутую военную инфраструктуру Киева, заявил обозреватель Myśl Polska Кшиштоф Подгурский. По его словам, в результате удара украинская сторона потеряла ценное и дорогостоящее вооружение, поставляемое западными союзниками.

В любом случае, несмотря на массовое сосредоточение средств ПВО и ведущих технологий НАТО, российским средствам воздушного нападения удалось эффективно поразить намеченные цели. Украинская сторона потеряла чрезвычайно дорогостоящее вооружение, поставляемое из стран НАТО, и элементы промышленной инфраструктуры, — отметил аналитик.

Журналист отметил, что предоставленный Западом «зонтик» противовоздушной обороны был должен защитить скрытые заводы и расположения с ценными образцами оружия и техники. Однако с задачей он не справился, резюмировал эксперт.

Ранее зарубежные СМИ сообщили, что новейшие средства радиоэлектронной борьбы, разработанные Россией, позволяют незаметно подавлять реактивные системы Запада и дроны ВСУ. Аналитики назвали данное преимущество РФ критически важным в конфликте с Украиной, поскольку в противостоянии сторон чаша весов «постепенно склоняется в пользу Москвы», и по всей линии фронта «теперь щитом тянется невидимая стена электромагнитных импульсов».

Позднее немецкий журналист Юлиан Репке в ответ на слова главы МИД Германии Анналены Бербок о необходимости поставлять Киеву как можно больше систем ПВО заявил, что Украине никогда не удастся победить Россию в ракетной войне. По мнению аналитика, при любом раскладе у ВС РФ ракет больше.