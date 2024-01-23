В Чехии предсказали судьбу Украины Чешский экс-дипломат Друлак: Запад открыто заявит о разделе Украины

Фото: Ximena Borrazas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Западные союзники Киева скоро открыто будут говорить о разделе Украины для прекращения боевых действий в стране, заявил бывший чешский высокопоставленный дипломат Петр Друлак в интервью Parlamentni listy. По его словам, Украина, потерявшая западную поддержку, будет продолжать и дальше «сыпаться» в ходе конфликта с Россией.

Главный сценарий, основанный на реальном положении дел, предусматривает, что Киев не будет контролировать все территории, которые входят в международно признанные границы Украины, — заявил он.

По мнению Друлака, те, кто настаивает на границах Украины до СВО, «пребывают в иллюзиях». Однако те, кто понимает, что страна будет поделена и уменьшится, «смотрят на вещи трезво».

Ранее Друлак заявил, что положение президента Владимира Зеленского на Украине держится на поддержке Запада. По его словам, украинский лидер это прекрасно понимает, но при этом хочет выиграть время, пытаясь убедить мировых лидеров в актуальности поддержки Киева. Он выразил мнение, что Зеленскому посоветовали самостоятельно убедить европейских лидеров активнее участвовать в финансовой поддержке Киева.