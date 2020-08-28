Беспорядки вспыхнули в Швеции из-за сожжения Корана

https://static.news.ru/photo/f0a6211e-e9c1-11ea-8f0b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Сожжение Корана в шведском городе Мальмё привело к беспорядкам, в которых пострадали несколько полицейских. Задержаны от 10 до 20 человек.

Инцидент произошёл вечером 28 августа. Акцию сожжения Корана, завёрнутого в бекон, первоначально собирался провести уличный художник Дэн Пак. Однако администрация города ему отказала по соображениям безопасности. Замысел художника реализовали активисты датской правоэкстремистской партии «Жёсткий курс». Они сняли сожжение священной для мусульман книги на видео. Ролик был распространён в соцсетях, что и привело к беспорядкам.

Участники беспорядков жгли автомобильные покрышки с мусором, бросали в полицейских брусчатку и петарды. В ходе столкновений были повреждены несколько полицейских автомобилей и одна машина спасательной службы. Кроме того, сгорели ещё несколько припаркованных автомобилей, но в полиции пока не установили, имеет ли это отношение к беспорядкам.

На место происшествия приезжал имам, чтобы успокоить участников инцидента. Стражам порядка удалось взять ситуацию под контроль примерно к трём часам утра. По данным полиции, среди населения пострадавших нет, сообщает телеканал SVT.

Ранее NEWS.ru писал, что в Марокко арестовали актёра Рафика Бубкера за видеоролик, в котором он высмеивал отношение мусульман к употреблению алкоголя. Он утверждал, что выпивка помогает соединиться с Богом, поэтому зря мусульмане не пьют. Во время записи актёр был пьян.