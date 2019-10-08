https://static.news.ru/photo/df99b1be-ea04-11e9-963e-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Air Force/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Стратегический беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk почти сутки находился в полёте над Восточной Европой, в том числе более 6,5 часа провёл у российских границ. Информация об этом следует из мониторинговых данных западных авиаресурсов.

Дальний американский беспилотник с бортовым номером 04-2021 вылетел 7 октября с авиабазы Сигонелла на Сицилии для мониторинга обстановки у западных границ РФ и линии разграничения в Донбассе. В общей сложности дрон провёл в воздухе свыше 22 часов, передаёт « Интерфакс ».

Американский летательный аппарат пролетел вдоль границ Псковской, Ленинградской и Калининградской областей, а также вблизи граничащих с Украиной субъектов РФ и линии разграничения в Донбассе.

Как писал News.ru, в конце сентября патрульный противолодочный самолёт ВМС США P-8A Poseidon более часа летал вблизи побережья Сирии, расположенной там российской авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения ВМФ РФ в порту Тартус.