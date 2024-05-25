Бербок предложили почитать газеты, чтобы не врать о Путине Депутат Вагенкнехт: Бербок стоит изучить СМИ, чтобы не врать о Путине

Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Анналена Бербок

Министру иностранных дел Германии Анналене Бербок необходимо почитать высказывания президента России Владимира Путина в СМИ, чтобы не делать ошибочные заявления о политике, заявила в своем блоге на YouTube депутат бундестага Сара Вагенкнехт. Она отреагировала на слова дипломата о том, что российский лидер якобы отказывается вести переговоры по Украине.

Нам говорят, что [президент России Владимир] Путин не хочет вести переговоры [по Украине]. <...> Заголовки в немецкой прессе выглядят иначе, но госпожа Бербок, вероятно, не читает никаких газет, — предположила Вагенкнехт.

Немецкий политик показала статьи, посвященные Путину. В них глава государства подтверждает готовность России к мирным переговорам на основе реалий, сложившихся на поле боя. Вагенкнехт призвала сделать все возможное, чтобы положить конец конфликту на Украине.

И это произойдет не за счет поставок все большего и большего количества оружия, а только путем переговоров, — заключила Вагенкнехт.

Ранее Бербок обвинила Путина в нежелании вести переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине. По мнению немецкого дипломата, на это указывают начавшиеся в России ядерные учения.