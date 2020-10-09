Бельгия пригрозила Великобритании законом от 1666 года

https://static.news.ru/photo/4d1d3a7e-0a4f-11eb-b8dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Бельгии могут воспользоваться бессрочным разрешением на вылов рыбы в британских водах, которое в 1666 году дал рыбакам из города Брюгге король Англии Карл II.

Об этом на встрече представителей стран Евросоюза заявил бельгийский посол в Германии Виллем ван де Вурде, передаёт Politico. Мероприятие было посвящёно обсуждению вопроса доступа рыболовецких судов в территориальные воды Великобритании после завершения переходного периода, предусмотренного соглашением по Brexit. Дипломат пригрозил использовать закон трёхвековой давности, если стороны не придут к компромиссу.

Министерство рыболовства Фландрии (регион, объединяющий пять бельгийских провинций) подтвердило серьёзность заявления. Чиновники указали, что привилегию, данную королём, в 1820 году заверил британский юрист. Правительство Фландрии направило копию заключения юриста главному переговорщику ЕС с Великобританией Мишелю Барнье.

Карл II бежал в Брюгге после казни своего отца Карла I революционерами под руководством Оливера Кромвеля. Беглый король оставался в городе с 1656 по 1659 год. В 1660 году произошла реставрация английской монархии, через шесть лет Карл II отблагодарил своим указом рыбаков из Брюгге за гостеприимство.

Ранее Европейский союз отправил Лондону официальное уведомление о нарушении соглашения о выходе из состава сообщества. Как передавал NEWS.ru, в ЕС связали это с британским законопроектом о внутреннем рынке, который противоречит условиям сделки по Brexit.