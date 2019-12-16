Срок действия визы в США cбежавшего из Молдавии экс-лидера Демократической партии Молдовы (ДПМ) и олигарха Владимира Плахотнюка истёк.
Издание Realitatea со ссылкой на иммиграционную службу США
30 октября 2019-го молдавская антикоррупционная прокуратура наложила арест на имущество Плахотнюка. Меру применили с целью «избежать риска отчуждения денежных средств».
Ранее NEWS.ru писал, что очередной правительственный кризис в Молдавии — второй за прошедшие полгода — был преодолён неожиданно быстро. В стране назначены новый премьер и кабинет министров. Однако всё это не означает того, что молдавскую политику ждёт стабильность — скорее наоборот. Эксперты сходятся в том, что распад правящей коалиции, сформированной летом, и новые назначения будут иметь далеко идущие и плохо предсказуемые последствия.
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