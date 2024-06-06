Байден попытался сесть на «невидимый» стул Появилось видео с Байденом, который попытался сесть на несуществующий стул

Фото: Official White House/Carlos Fyfe

Джо Байден

Президент США Джо Байден попытался сесть на «невидимый» стул на памятном мероприятии, посвященному высадке в Нормандии. Инцидент произошел во Франции. На видео американский лидер не сразу понял, что стула под ним нет.

В ролике президент Франции Эммануэль Макрон и Джо Байден жмут друг другу руки. Рядом стоят их супруги — Брижит и Джилл. После рукопожатия Байден посмотрел назад и что-то увидел. Президент начал присаживаться, как если бы там стоял стул. Глава США оперся руками о колени и не сразу понял, что садиться некуда.

Стоящая рядом первая леди США почесала лицо, глядя на конфуз супруга. Однако не только она обратила внимание на инцидент. Брижит Макрон покосилась на Байдена, а ее брови поползли вверх, предположительно, от удивления. В свою очередь глава Франции сделал вид, что не замечает действий президента США — он решил отвести в сторону.

Другой конфуз с Байденом произошел на детском пасхальном мероприятии в Белом доме весной. Президент США случайно поприветствовал «устричных кроликов». С балкона резиденции он обратился к людям в ростовых костюмах символа Пасхи среди западных христиан.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на более чем 45 политиков из окружения главы Белого дома писала, что состояние здоровья президента США Джо Байдена становится все хуже, а уровень его вовлеченности в государственные дела снижается. По их словам, в один день Байден может быть энергичным и разговорчивым, а на следующий день его речь сменяется на бормотание и чтение по запискам.