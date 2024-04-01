Байден оконфузился с «устричными кроликами» в Белом доме Байден ошибся на пасхальном мероприятии и поприветствовал «устричных кроликов»

Фото: Ting Shen - Pool via CNP/Global Look Press

Президент США Джо Байден оговорился и случайно поприветствовал «устричных кроликов», передает РИА Новости. Конфуз произошел на детском пасхальном мероприятии в Белом доме.

Кстати, поприветствуйте устричных кроликов. Идите сюда, кролики, чтобы вас было видно, — сказал американский лидер с балкона резиденции.

За президентом в этот момент стояли два человека в ростовых костюмах пасхальных кроликов. Эти животные являются для западных христиан символом плодородия и наступления весны. Байден оговорился, так как слово «пасхальный» на английском переводится easter, и оно на письме незначительно отличается от «устрицы» — oyster, но звучит иначе.

Ранее Байден оговорился, рассказав, что в 2021 году беседовал с канцлером ФРГ Гельмутом Колем, который скончался в 2017 году. Предположительно, член Демократической партии мог перепутать покойного немецкого политика с Ангелой Меркель, которая на тот момент занимала пост федерального канцлера.

До этого глава Белого дома на встрече с избирателями заявил, что недавно разговаривал с президентом Франции Франсуа Миттераном, умершим в 1996 году. Вероятно, он имел в виду действующего французского лидера Эммануэля Макрона.