Азовское море заполонили медузы

https://static.news.ru/photo/bf570db6-e30f-11ea-a056-fa163e074e61_660.jpg Фото: typodar/instagram.com

Отдыхающие в Бердянске продемонстрировали фотографии и видеоролики Азовского моря. На кадрах запечатлён плотный слой медуз, из-за которого не видно дна.

Где-то они образовали кисельные острова, где-то люди начали выгребать их лопатами на берег. Такой себе отдых, конечно! Ехали на курорт, попали в медузопокалипсис, — написали они в Instagram.

Авторы назвали увиденное «киселём» и «зрелищем не для слабонервных», пишет «Царьград».

По словам руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, такое явление может быть вызвано слишком тёплой погодой и особыми биологическими процессами, которые протекают в водной среде. Ситуация к лучшему в ближайшие дни не изменится. Вильфанд также добавил, что аналогичную картину люди будут наблюдать на берегах Азовского моря ежегодно.

Как ранее писал NEWS.ru, неизвестное вещество разлилось в Балтийском море у берегов Польши. Эксперты предполагают, что это был разлив нефти или нефтепродуктов.