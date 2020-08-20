Азовское море заполонили медузы

Отдыхающие в Бердянске продемонстрировали фотографии и видеоролики Азовского моря. На кадрах запечатлён плотный слой медуз, из-за которого не видно дна.
Где-то они образовали кисельные острова, где-то люди начали выгребать их лопатами на берег. Такой себе отдых, конечно! Ехали на курорт, попали в медузопокалипсис, — написали они в Instagram.
Авторы назвали увиденное «киселём» и «зрелищем не для слабонервных»,
По словам руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, такое явление может быть вызвано слишком тёплой погодой и особыми биологическими процессами, которые протекают в водной среде. Ситуация к лучшему в ближайшие дни не изменится. Вильфанд также добавил, что аналогичную картину люди будут наблюдать на берегах Азовского моря ежегодно.
Как ранее писал NEWS.ru, неизвестное вещество разлилось в Балтийском море у берегов Польши. Эксперты предполагают, что это был разлив нефти или нефтепродуктов.
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