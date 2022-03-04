Азаров рассказал о судьбе Донбасса в случае наступления Украины

В случае своего наступления на Донбасс, украинская армия могла бы провести очень жёсткую зачистку региона. Такое мнение высказал в интервью газете «Известия» бывший премьер министр Украины Николай Азаров. По его словам, к жителям юго-востока страны в Киеве испытывали неприкрытую ненависть.

По словам Азарова, ряд американских аналитиков прогнозировал наступление официальных властей Украины на Донбасс.

В течение трёх-четырёх дней должны были выйти на границу с Россией. Наверное, российское руководство владело этой информацией, я не могу судить об этом. Киевский режим зачистил бы Донбасс с большой жестокостью, — отметил Азаров.

По его словам, различные украинские ток-шоу декларировали неприкрытую ненависть к жителям восточных регионов страны и церемониться с ними не стали бы. В пример Азаров привёл события в Одессе в мае 2014 года и реакцию на них.

Если бы вы послушали всякие украинские ток-шоу, то услышали бы ненависть. Когда сожгли людей в Одессе [2 мая 2014 года], там чуть ли не аплодировали. Говорили, что «колорадский шашлык» приготовили, — рассказал Азаров.

О начале военной спецоперации по демилитаризации Украины президент России Владимир Путин объявил утром 24 февраля. Целью операции глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам. При этом гражданскому населению ничто не угрожает, утверждают военные.

В то же время верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что по меньшей мере 102 гражданских лица были убиты и 304 ранены на Украине с момента начала военной спецоперации.