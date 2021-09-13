Австрия отказалась принимать беженцев из Афганистана

Власти Австрии не примут ни одного беженца из Афганистана. Об этом заявил канцлер страны Себастьян Курц в интервью газете La Stampa.

По его словам, за последние годы в Австрию прибыли более 44 тысяч афганцев.

Этого не произойдет, пока я у власти​. В Австрии уже проживает четвёртая по величине афганская община в мире, — сказал Курц.

Он пояснил, что интеграция афганцев «очень трудна». В первую очередь сложности связаны с их уровнем образования и расхождениями в фундаментальных ценностях.

16 августа движение «Талибан» (запрещено в РФ) окончательно захватило весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Переговоры террористов с оппозицией, удерживающей провинцию, провалились. После этого радикалы начали наступление на мятежную провинцию.

После захвата Панджшера талибы объявили о завершении войны в Афганистане. Боевики позднее сообщили о формировании состава временного правительства, в котором должность премьер-министра занял глава движения Мохаммад Хасан Ахунд.