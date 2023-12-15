Австрия отказалась блокировать 12-й пакет антироссийских санкций ЕС ТАСС: Австрия разблокировала принятие 12-го пакета антироссийских санкций ЕС

Фото: IMAGO/Volker Preusser/Global Look Press

Вена, Австрия

Вена разблокировала принятие 12-го пакета санкций Евросоюза в отношении Москвы, однако он пока формально не утвержден, сообщил ТАСС источник на полях проходящего в Брюсселе саммита ЕС. По его данным, Австрия сняла свои замечания.

Да, они сняли замечания, — отметил собеседник агентства.

Агентство Reuters ранее сообщало, что Австрия намерена блокировать 12-й пакет антироссийских санкций, требуя от Киева исключения австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International из черного списка Украины за «поддержку России».

Ранее сообщалось, что 15 ноября Еврокомиссия одобрила предложения по 12-му пакету санкций против России. Новые рестрикции нацелены в том числе на то, чтобы урезать доходы РФ от экспорта алмазов в Европу и партнерские страны. Кроме того, поэтапно будет вводиться запрет на импорт драгоценных камней, прошедших обработку в третьих странах.

Санкции также могут коснуться поставок в Россию химикатов, литиевых батареек, термостатов и двигателей, в том числе предназначенных для производства беспилотников. Кроме того, предлагается включить требование для поставщиков нефти указывать в документах все затраты на поставки энергоносителя, чтобы не «маскировалась» реальная стоимость черного золота из России.