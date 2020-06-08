Авиакомпания Finnair отменила полёты в Москву и Петербург в июле

Авиакомпания Finnair отменила рейсы в Москву и Санкт-Петербург на июль 2020 года. Из системы бронирования перевозчика следует, что билеты по данным направлениям будут доступны с августа.
Отмена рейсов в июле связана с ранее введёнными ограничениями на перевозки. На текущий момент мы не комментируем дату возобновления рейсов в Россию, — сказали в пресс-службе Finnair.
Последние данные свидетельствуют о том, что компания выполняет рейсы в Таллин, Ригу, Копенгаген, Осло, Берлин, Стокгольм, Амстердам, Франкфурт, Лондон, Брюссель, Париж и Цюрих.
Ранее Finnair отменила все рейсы в Россию в мае и июне. Ближайшая дата, на которую открыта продажа билетов, 1 июля, писал NEWS.ru.
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