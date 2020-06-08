Авиакомпания Finnair отменила полёты в Москву и Петербург в июле

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Правоохранительные органы Швеции сообщили о сожжении 30 машин на территории страны. Это произошло во время протестов в поддержку акции Black Lives Matter.

После ночи протестов к полицейским поступило 35 жалоб о причинении материального ущерба. Были задержаны около 40 человек. На данное время 35 граждан находятся под арестом. Однако это всего лишь предварительные...