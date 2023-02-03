«Армия, флот и сербский народ»: политолог о санкциях против России Политолог Гайич: сербский народ удерживает правительство от антироссийских санкций

Фото: Александар Джорович/РИА Новости

Народ Сербии удерживает правительство от введения санкций в отношении России и совершения предательства по отношению к братскому народу, заявил NEWS.ru сербский политолог Стеван Гайич. По его словам, против антироссийских санкций выступают 90% сербов.

У русских есть три союзника — армия, флот и сербский народ. Так как именно сербский народ сдерживает правительство Сербии от введения санкций и совершения предательства. Скажу больше, 90 % сербов никогда не поддержат их введения, — подчеркнул Гайич.

Он заявил, что нынешние члены правительства пришли во власть исключительно при поддержке Запада с намерением «натовизироваться» и решить косовский вопрос не в сербскую пользу. Победа же России в конфликте на Украине поставит крест в том числе на планах США и ЕС относительно Балкан, поэтому западные страны намерены поставить Сербию под контроль, пока сохраняют там рычаги влияния. Однако сербский народ намерен сделать все возможное, чтобы этого не произошло.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что не планирует в ближайшее время вводить санкции против России. Он отметил, что не знает, до каких пор власти смогут «выдержать» без рестрикций. По словам главы государства, Белград платит высокую цену за отказ от ограничений Запада в отношении Москвы.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что отношения Белграда и Москвы будут развиваться, несмотря на беспрецедентное давление на Сербию со стороны коллективного Запада. Он добавил, что Москва дорожит отношениями с Сербией, которые имеют глубокие исторические корни «и весьма субстантивное настоящее».