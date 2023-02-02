«Как можно дольше»: Вучич пообещал не вводить санкции против России Вучич: Сербия постарается не вводить санкции против России как можно дольше

Фото: Tomas Tkacik / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна не планирует в ближайшее время вводить санкции против России, передает РИА Новости. Глава государства отметил, что не знает, до каких пор власти смогут «выдержать» без санкций. По его словам, Сербии дорого обходится отказ от ввода ограничений в отношении Москвы.

Пока можем выдерживать без санкций, думаю, что будет честно выдержать без санкций. Не знаю до каких пор сможем, но, как видите, мое «не знаю» стоит намного больше, чем чье-то большое «да» в избирательной кампании, — сказал Вучич.

Он добавил, что стремление отсрочить ввод санкций против России — вопрос позиции и репутации.

Ранее сербский политолог Гайич заявил, что Белград принял решение отправить на Украину гуманитарную помощь, поскольку на руководство страны оказывалось серьезное давление со стороны Запада. По его мнению, решение Вучича помочь восстановить энергосистему Украины не говорит о том, что Сербия встала на сторону Киева. Политолог уверен, что угрозы поступают лично сербским политикам, из-за чего им приходится идти на компромисс.