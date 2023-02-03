В Кремле ужаснулись беспрецедентному давлению Запада на Сербию Песков выразил надежду на развитие отношений России и Сербии, несмотря на давление Запада

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Владимир Путин и Александр Вучич

Сербия подвергается беспрецедентному давлению со стороны коллективного Запада, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС. Представитель Кремля выразил надежду, что несмотря на это, отношения Белграда и Москвы будут и дальше развиваться.

Мы прекрасно понимаем, какому беспрецедентному давлению подвергается руководство Сербии со стороны коллективного Запада. Мы понимаем, какими усилиями сербскому руководству удавалось до сих пор выдерживать это давление. Мы высоко ценим эту позицию сербского руководства, и мы надеемся, что наши отношения двусторонние будут и дальше развиваться по восходящей, — заявил Песков.

Он добавил, что Москва дорожит отношениями с Сербией. Они имеют глубокие исторические корни «и весьма субстантивное настоящее», подчеркнул Песков.

Ранее сегодня президент Сербии Александр Вучич заявил, что не планирует в ближайшее время вводить санкции против России. Он отметил, что не знает, до каких пор власти смогут «выдержать» без рестрикций. По словам главы государства, Белград платит высокую цену за отказ от ограничений Запада в отношении Москвы.